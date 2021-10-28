Глава Мюнхенської конференції застеріг від виведення ядерної зброї США з Німеччини

Глава Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер висловився проти потенційного виведення з країни ядерної зброї США, що було одним з питань у передвиборчих дискусіях.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Spiegel.

За оцінками, у Німеччині досі залишаються 20 ядерних боєголовок – на базі військово-повітряних сил Бюхель в землі Північний Рейн-Вестфалія.

Про їхнє виведення з країни в передвиборчих дискусіях говорили соціал-демократи та "Зелені". Наскільки відомо, це питання тепер обговорюється і в рамках перемовин про коаліцію.

Вольфганг Ішингер застеріг від такого кроку, зазначаючи, що це може мати серйозні наслідки для безпеки у Європі.

"З точки зору безпекової політики, ми зашкодимо Польщі, якщо Німеччина виведе ядерний арсенал", – розповів він у коментарі агентству dpa.

За словами експерта, у такому разі Польща може запропонувати розмістити арсенал на своїй території.

"Активна роль Польщі у ядерному стримуванні НАТО, у свою чергу, може мати такі наслідки у Москві, що я навіть не хочу думати про це, – каже Ішингер. – На мою думку, наслідки можуть бути катастрофічними. НАТО ще більше би наблизилося до Росії".

Минулого тижня лідер парламентської фракції СДПН Рольф Мютзеніх розкритикував заяви міністерки оборони Аннегрет Крамп-Карренбауер, що завершує свої повноваження, яка виступала за участь Німеччини у ядерному стримуванні Альянсу. Він звинуватив її у тому, що вона "запускає ескалацію" у відносинах з Росією.