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Глава Мюнхенской конференции предостерег от вывода ядерного оружия США из Германии

Четверг, 28 октября 2021, 10:36
Глава Мюнхенской конференции предостерег от вывода ядерного оружия США из Германии
Фото wikipedia.org

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказался против потенциального вывода из страны ядерного оружия США, что явилось одним из вопросов в предвыборных дискуссиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

По оценкам, в Германии до сих пор остаются 20 ядерных боеголовок – на базе военно-воздушных сил Бюхель в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об их выводе из страны в предвыборных дискуссиях говорили социал-демократы и "Зеленые". Как известно, этот вопрос теперь обсуждается и в рамках переговоров о коалиции.

Вольфганг Ишингер предостерег от такого шага, отмечая, что это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе.

"С точки зрения политики безопасности, мы повредим Польше, если Германия выведет ядерный арсенал", – рассказал он в комментарии агентству dpa.

По словам эксперта, в этом случае Польша может предложить разместить арсенал на своей территории.

"Активная роль Польши в ядерном сдерживании НАТО, в свою очередь, может иметь такие последствия в Москве, что я даже не хочу думать об этом, – говорит Ишингер. – По моему мнению, последствия могут быть катастрофическими. НАТО еще больше приблизилось бы к России".

На прошлой неделе лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютзених подверг критике заявления министерства обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, завершающей свои полномочия, выступавшей за участие Германии в ядерном сдерживании Альянса. Он обвинил ее в том, что она "запускает эскалацию" в отношениях с Россией.

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Темы: ГерманияРосcияСША
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