Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава Мюнхенской конференции предостерег от вывода ядерного оружия США из Германии

Четверг, 28 октября 2021, 10:36
Фото wikipedia.org

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер высказался против потенциального вывода из страны ядерного оружия США, что явилось одним из вопросов в предвыборных дискуссиях.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Spiegel.

По оценкам, в Германии до сих пор остаются 20 ядерных боеголовок – на базе военно-воздушных сил Бюхель в земле Северный Рейн-Вестфалия.

Об их выводе из страны в предвыборных дискуссиях говорили социал-демократы и "Зеленые". Как известно, этот вопрос теперь обсуждается и в рамках переговоров о коалиции.

Вольфганг Ишингер предостерег от такого шага, отмечая, что это может иметь серьезные последствия для безопасности в Европе.

"С точки зрения политики безопасности, мы повредим Польше, если Германия выведет ядерный арсенал", – рассказал он в комментарии агентству dpa.

По словам эксперта, в этом случае Польша может предложить разместить арсенал на своей территории.

"Активная роль Польши в ядерном сдерживании НАТО, в свою очередь, может иметь такие последствия в Москве, что я даже не хочу думать об этом, – говорит Ишингер. – По моему мнению, последствия могут быть катастрофическими. НАТО еще больше приблизилось бы к России".

На прошлой неделе лидер парламентской фракции СДПГ Рольф Мютзених подверг критике заявления министерства обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр, завершающей свои полномочия, выступавшей за участие Германии в ядерном сдерживании Альянса. Он обвинил ее в том, что она "запускает эскалацию" в отношениях с Россией.

Темы: ГерманияРосcияСША
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден

Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года

В Сумах произошло столкновение между "Правым сектором" и журналистами канала "НАШ"

Выборы в Грузии – экзитполы дают противоположные оценки

Военные объяснили, что делали в "серой" зоне

На выборы не будут пускать с электронным паспортом – ЦИК

Все новости...
Германия
Имеем право защищаться: посол ответил "обеспокоенному" Берлину по поводу "Байрактаров"
В МИД Германии обеспокоены, что дроны на Донбассе использует не только ОБСЕ
В РФ предлагают сажать на 15 суток за отождествление СССР с нацистской Германией
Последние новости
02:55
Более 60% воспитателей детсадов вакцинировались двумя дозами против Covid – МОН
02:11
Россия не должна манипулировать потоками газа в политических целях – Байден
01:29
Во время массовых протестов в Судане военные убили не менее трех человек
00:43
фотоВ Херсонской области заработал мобильный ковид-госпиталь из 35 палаток
23:56
Лидеры G20 хотят вакцинировать 70% населения мира к середине 2022 года
23:31
Из-за неправильно припаркованного авто полиция нашла 13 поддельных Covid-сертификатов
22:55
Зеленский пообещал помогать Молдове с поставками энергоносителей
22:11
В Сумах произошло столкновение между "Правым сектором" и журналистами канала "НАШ"
21:23
На вокзалах вакцинировалось уже 20 тысяч человек
20:49
Выборы в Грузии – экзитполы дают противоположные оценки
Все новости...