Шахраї продавали ділянку в Києві за 1 мільйон доларів

Столичні правоохоронці викрили шахраїв, які намагалися продати земельну ділянку у столиці за $1 мільйон, використовуючи підроблені документи.

Джерело: Київська міська прокуратура, СБУ

Деталі: За даними слідства, у квітні 2021 року зловмисники подали до одного з районних судів Миколаївської області фальшиві документи на 4 земельні ділянки у Києві, для їх передачі у власність підконтрольній комерційній структурі.

Після отримання судового рішення та внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформації про речові права зловмисники підшукали покупця у вигляді юридичної особи та запропонували придбати у них земельну ділянку площею 0,8 га за 1 000 000 доларів.

Під час укладення договору купівлі – продажу їх затримали "на гарячому".

Наразі двом особам повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів.