Мошенники продавали участок в Киеве за 1 миллион долларов

Столичные правоохранители разоблачили мошенников, пытавшихся продать земельный участок в столице за $1 миллион, используя поддельные документы.

Источник: Киевская городская прокуратура, СБУ

Детали: По данным следствия, в апреле 2021 года злоумышленники подали в один из районных судов Николаевской области фальшивые документы на 4 земельных участка в Киеве, для их передачи в собственность подконтрольной коммерческой структуре.

После получения судебного решения и внесения в Государственный реестр прав на недвижимое имущество информации об имущественных правах злоумышленники подыскали покупателя в виде юридического лица и предложили приобрести у них земельный участок площадью 0,8 га за 1 000 000 долларов.

При заключении договора купли – продажи их задержали "с поличным".

В настоящее время двум лицам сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании мер пресечения.