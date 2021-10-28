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Коронавірус в РФ: вперше з початку пандемії понад 40 тисяч хворих на добу

Четвер, 28 жовтня 2021, 12:03
фото оперштабу РФ

Ще 40 096 випадків зараження коронавірусом виявили в Росії за минулу добу.

Джерело: російський "Інтерфакс" з посиланням на дані оперативного штабу боротьби з ковідом

Деталі: Зазначається, що в жовтні в Росії двічі було подолано психологічну позначку за кількістю нових виявлень коронавірусу, спочатку приріст перевищив 30 тис. хворих на добу, тепер взято планку в 40 тисяч.

В осінньо-зимовий підйом 2020 року максимальна кількість заражень, зафіксована 24 грудня, становила 29 935 випадків.

Епідеміологи пояснюють таке високе зростання більшою заразністю штаму "дельта", який домінує в РФ, а також невисокими темпами вакцинації.

Також встановлено добовий антирекорд смертності: у країні за добу померло 1 159 осіб.

Нагадаємо: Росія включає до своєї статистики дані з окупованого цією країною півострова Крим.

Теми: РосіякоронавірусCovid-2019


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