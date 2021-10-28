Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коронавирус в РФ: впервые с начала пандемии более 40 тысяч больных за сутки

Четверг, 28 октября 2021, 12:03
Коронавирус в РФ: впервые с начала пандемии более 40 тысяч больных за сутки
фото оперштаба РФ

Еще 40 096 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с ковидом

Детали: Отмечается, что в октябре в России дважды была преодолена психологическая отметка по числу новых выявлений коронавируса, сначала прирост превысил 30 тыс. заболевших за сутки, теперь же взята планка в 40 тысяч.

В осенне-зимний подъем 2020 года максимальное число заражений, зафиксированное 24 декабря, составляло 29 935 случаев.

Эпидемиологи объясняют такой высокий рост большей заразностью штамма "дельта", который доминирует в РФ, а также невысокими темпами вакцинации.

Также установлен суточный антирекорд смертности: в стране за сутки умерли 1 159 человек.

Напомним: Россия включает в свою статистику данные с оккупированного этой страной полуострова Крым.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиякоронавирусCovid-2019
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Росcия
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
Глава МИД Турции поговорил с Лавровым о "зерновой сделке"
Теперь о сбитых ракетах и разрушениях заявили в Брянской области
Последние новости
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
Все новости...
Реклама: