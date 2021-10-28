Коронавирус в РФ: впервые с начала пандемии более 40 тысяч больных за сутки

Еще 40 096 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с ковидом

Детали: Отмечается, что в октябре в России дважды была преодолена психологическая отметка по числу новых выявлений коронавируса, сначала прирост превысил 30 тыс. заболевших за сутки, теперь же взята планка в 40 тысяч.

В осенне-зимний подъем 2020 года максимальное число заражений, зафиксированное 24 декабря, составляло 29 935 случаев.

Эпидемиологи объясняют такой высокий рост большей заразностью штамма "дельта", который доминирует в РФ, а также невысокими темпами вакцинации.

Также установлен суточный антирекорд смертности: в стране за сутки умерли 1 159 человек.

Напомним: Россия включает в свою статистику данные с оккупированного этой страной полуострова Крым.