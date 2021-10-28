В Україні очікується потепління й тумани

Найближчої доби тепле атлантичне повітря, що продовжуватиме надходити із Західної Європи, охопить майже всю територію України, в нічний та ранковий час місцями виникатимуть тумани.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" з посиланням на дані Укргідрометцентру

Деталі: У п'ятницю в Україні без опадів. Вночі та вранці у західних, північних та центральних областях місцями туман. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°.

У Києві 29 жовтня без опадів. Вночі та вранці туман. Вітер хмарно з проясненнями, 3-8 м/с. Температура вночі 6-8° тепла, вдень 12-14°.

У суботу в Україні без опадів. Вітер південний, південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, на півдні країни 3-8° тепла, у Карпатах 0-5° морозу; вдень 10-15° тепла, у західних областях до 18°.

У столиці 30 жовтня без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.