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В Украине ожидается потепление и туманы

Четверг, 28 октября 2021, 12:48
фото Эльдара Сарахмана, УП

В ближайшие сутки теплый атлантический воздух, продолжающий поступать с Западной Европы, охватит почти всю территорию Украины, в ночные и утренние часы местами будут возникать туманы.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В пятницу в Украине без осадков. Ночью и утром в западных, северных и центральных областях местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°.

В Киеве 29 октября без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

В субботу в Украине без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, на юге страны 3-8° тепла, в Карпатах 0-5° мороза; днем 10-15° тепла, в западных областях до 18°.

В столице 30 октября без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Темы: погода
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