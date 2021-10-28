Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Чиновники на Одещині вкрали половину коштів, виділених на закупівлю масок – СБУ

Четвер, 28 жовтня 2021, 13:13
ілюстративне фото Ельдара Сарахмана, УП

На Одещині Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Джерело: управління СБ України в Одеській області

Деталі: За даними слідства, посадовці відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Зокрема, колишня виконувачка обов’язків начальника відділу охорони здоров’я уклала договір з комерційною структурою на придбання захисних масок на загальну суму 380 тисяч гривень. При цьому вартість вказаної продукції завищили майже в півтора рази.

За результатами ініційованої СБУ товарознавчої експертизи, збитки завдані державі цією оборудкою становлять понад 140 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження зловмисниці повідомлено про підозру в службовій недбалості. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб, зазначають в СБУ.

Українська правда
Теми: Одеська областьСБУ


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів

На вихідних українці переводять годинник

Молдова повідомила, що домовилася з "Газпромом"

Новини 29 жовтня: Зеленський та "Байрактар", "зелений" список ЄС

фотоУ Києві затримали лобіста шоу-бізнесу на спробі підкупу нардепа-"слуги"

Закупівля неякісних катерів для армії: ДБР каже, що знайшло докази

Усі новини...
Одеська область
На Одещині лікарні забезпечені киснем – МОЗ
Коронавірус: ще 11,3 тисячі заражень, 219 хворих померли
Фура в'їхала в маршрутку на Одещині: 2 загиблих, 9 постраждалих
Останні новини
06:01
Понад 5 мільйонів людей у світі померли від COVID-19
05:05
Денісова: Дії грузинської влади щодо Саакашвілі є катуванням
04:06
Розвідка США: Коронавірус не створювали як біологічну зброю
03:01
Регулятор США схвалив вакцину Pfizer для дітей від 5 років
02:00
На стадіоні в Києві на 2 дні відкриють пункт вакцинації
01:29
Польські депутати дали добро на будівництво стіни на кордоні з Білоруссю
00:41
В МЗС РФ заявили, що США висилають 55 російських дипломатів
23:57
Радуцький вважає низькою ймовірність того, що Україна залишиться у "зеленій" зоні ЄС
23:18
На вихідних українці переводять годинник
22:52
Молдова повідомила, що домовилася з "Газпромом"
Усі новини...