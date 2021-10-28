Чиновники на Одещині вкрали половину коштів, виділених на закупівлю масок – СБУ

На Одещині Служба безпеки України викрила схему розкрадання коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Джерело: управління СБ України в Одеській області

Деталі: За даними слідства, посадовці відділу охорони здоров’я Чорноморської міської ради вкрали майже половину коштів, виділених на закупівлю захисних масок на початку пандемії.

Зокрема, колишня виконувачка обов’язків начальника відділу охорони здоров’я уклала договір з комерційною структурою на придбання захисних масок на загальну суму 380 тисяч гривень. При цьому вартість вказаної продукції завищили майже в півтора рази.

За результатами ініційованої СБУ товарознавчої експертизи, збитки завдані державі цією оборудкою становлять понад 140 тисяч гривень.

У межах кримінального провадження зловмисниці повідомлено про підозру в службовій недбалості. Обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження направлено до суду.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб, зазначають в СБУ.