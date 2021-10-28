Чиновники в Одесской области украли половину средств, выделенных на закупку масок – СБУ
В Одесской области Служба безопасности Украины разоблачила схему хищения средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии.
Источник: управление СБ Украины в Одесской области
Детали: По данным следствия, должностные лица отдела здравоохранения Черноморского городского совета украли около половины средств, выделенных на закупку защитных масок в начале пандемии.
В частности, бывшая исполняющая обязанности начальника отдела здравоохранения заключила договор с коммерческой структурой на приобретение защитных масок на общую сумму 380 тысяч гривен. При этом стоимость указанной продукции завышена почти в полтора раза.
По результатам инициированной СБУ товароведческой экспертизы, ущерб нанесенный государству этой сделкой составляет более 140 тысяч гривен.
В рамках уголовного производства злоумышленнице сообщено о подозрении в служебной халатности. Обвинительный акт вместе с материалами уголовного производства направлен в суд.
Продолжается следствие по установлению и привлечению к ответственности всех причастных к сделке лиц, отмечают в СБУ.