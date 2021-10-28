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63% поляків хочуть щепитися третьою дозою ковід-вакцини

Четвер, 28 жовтня 2021, 13:41
Фото КМДА

63% поляків хочуть вакцинуватися від коронавірусу підсилюючою третьою дозою, якщо їм нададуть таку можливість.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє PAP, наводячи дані опитування компанії United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna.

63% опитаних висловили бажання щепитись, якщо така можливість буде надана, і трохи більше 34% не планують цього робити.

При цьому, готові щепитися третьою дозою понад 80% респондентів віком від 60 років та понад 70% віком від 50 років.

Якщо враховувати політичні погляди опитаних, найбільша частка охочих вакцинуватись додатковою дозою – серед симпатиків "Громадянської платформи" (81%) та "Лівиці" (77%), а найменше – серед прихильників "Конфедерації" (20%).

У Польщі вже повністю щеплені від коронавірусу 18,9 млн людей – приблизно половина населення країни. Найближчим часом усім охочим запропонують вакцинуватися підсилюючою дозою.

Теми: Польщакоронавірусвакцинація


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