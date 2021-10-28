63% поляков хотят прививаться третьей дозой ковид-вакцины
63% поляков хотят вакцинироваться от коронавируса усиливающей третьей дозой, если им предоставят такую возможность.
Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, приводя данные опроса компании United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna.
63% опрошенных выразили желание привиться, если такая возможность будет предоставлена, и чуть больше 34% не планируют этого делать.
При этом готовы прививаться третьей дозой более 80% респондентов в возрасте от 60 лет и более 70% в возрасте от 50 лет.
Если учитывать политические взгляды опрошенных, наибольшая доля желающих вакцинироваться дополнительной дозой среди сторонников "Гражданской платформы" (81%) и "Левицы" (77%), а меньше всего – среди сторонников правой "Конфедерации" (20%).
В Польше уже полностью привиты от коронавируса 18,9 млн человек – примерно половина населения страны. В ближайшее время всем желающим предложат вакцинироваться усиливающей дозой.