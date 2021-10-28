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63% поляков хотят прививаться третьей дозой ковид-вакцины

Четверг, 28 октября 2021, 13:41
63% поляков хотят прививаться третьей дозой ковид-вакцины
Фото КМДА

63% поляков хотят вакцинироваться от коронавируса усиливающей третьей дозой, если им предоставят такую ​​возможность.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает PAP, приводя данные опроса компании United Surveys для Dziennik Gazeta Prawna.

63% опрошенных выразили желание привиться, если такая возможность будет предоставлена, и чуть больше 34% не планируют этого делать.

При этом готовы прививаться третьей дозой более 80% респондентов в возрасте от 60 лет и более 70% в возрасте от 50 лет.

Если учитывать политические взгляды опрошенных, наибольшая доля желающих вакцинироваться дополнительной дозой среди сторонников "Гражданской платформы" (81%) и "Левицы" (77%), а меньше всего – среди сторонников правой "Конфедерации" (20%).

В Польше уже полностью привиты от коронавируса 18,9 млн человек – примерно половина населения страны. В ближайшее время всем желающим предложат вакцинироваться усиливающей дозой.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польшакоронавирусвакцинация
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