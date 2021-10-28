В окупованому Криму фіксують нові антирекорди епідемії

Окупаційна влада Криму повідомляє, що за добу 27 жовтня на півострові зафіксували 681 випадок зараження коронавірусом, що є максимальним показником із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ"

Деталі: Минулої доби в окупованому Росією Криму зареєстрували 681 випадок Covid-19, одужали від цієї хвороби 1 010 осіб, померли – 17 осіб.

Напередодні було виявлено 670 випадків коронавірусу.

Всього з початку пандемії на острові зафіксували 94 665 випадків інфікування коронавірусом, одужали 80 748 осіб, померли – 2 944.

У Севастополі за добу від коронавірусу померло 28 людей, що майже вдвічі більше за попередній антирекорд за смертністю в місті.

Останній раз антирекорд смертності в Севастополі фіксувався 25 жовтня, тоді померлb 15 людей.

У місті за добу виявлено 345 нових випадків Covid-19. Напередодні було 337.

Одужали за добу 256 людей.

Із початку пандемії у Севастополі підтверджено 37 987 випадків коронавірусу. Одужали 32 340 людей, померли 1 327 осіб.