В оккупированном Крыму фиксируют новые антирекорды эпидемии 

Оккупационные власти Крыма сообщают, что за сутки 27 октября на полуострове зафиксировали 681 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии.

Источник: "Крыминформ"

Детали: За прошлые сутки в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали 681 случай Covid-19, выздоровели от этой болезни 1 010 человек, умерли – 17 человек.

Накануне было выявлено 670 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии на полуострове зафиксировали 94 665 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 80 748 человек, скончались – 2 944.

В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе.

Последний раз антирекорд по смертности в Севастополе фиксировался 25 октября, тогда умерли 15 человек.

В городе за сутки выявлено 345 новых случаев Covid-19. Накануне было 337.

Выздоровели за сутки 256 человек.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 37 987 случаев коронавируса. Выздоровели 32 340 человек, умерли 1 327 человек.