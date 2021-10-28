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В оккупированном Крыму фиксируют новые антирекорды эпидемии 

Четверг, 28 октября 2021, 13:49
В оккупированном Крыму фиксируют новые антирекорды эпидемии 
Фото Крыминформ

Оккупационные власти Крыма сообщают, что за сутки 27 октября на полуострове зафиксировали 681 случай заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. 

Источник: "Крыминформ"

Детали: За прошлые сутки в оккупированном Россией Крыму зарегистрировали 681 случай Covid-19, выздоровели от этой болезни 1 010 человек, умерли – 17 человек.

Накануне было выявлено 670 случаев коронавируса.

Всего с начала пандемии на полуострове зафиксировали 94 665 случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 80 748 человек, скончались – 2 944.

В Севастополе за сутки от коронавируса умерли 28 человек, что почти в два раза больше предыдущего антирекорда по смертности в городе. 

Последний раз антирекорд по смертности в Севастополе фиксировался 25 октября, тогда умерли 15 человек.

В городе за сутки выявлено 345 новых случаев Covid-19. Накануне было 337.

Выздоровели за сутки 256 человек.

С начала пандемии в Севастополе подтверждено 37 987 случаев коронавируса. Выздоровели 32 340 человек, умерли 1 327 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымкоронавирусCovid-2019эпидемия
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