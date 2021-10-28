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Закарпатська облрада відправила у відставку свого голову-"слугу"

Четвер, 28 жовтня 2021, 13:55
Закарпатська облрада відправила у відставку свого голову-слугу
Олексій Петров, фото: "Наші гроші"

Депутати Закарпатської облради на сесії у четвер 28 жовтня проголосували за дострокове припинення повноважень свого голови Олексія Петрова, який представляє партію "Слуга народу".

Джерело: Zaxid.net

Деталі: За інформацією видання, ще перед початком сесії біля будівлі облради на площі Народній в Ужгороді відбувся мітинг медиків та бібліотекарів, які виступали проти реорганізації та об'єднання комунальних лікарень та бібліотек.

А за 10 хвилин до запланованого початку засідання на сайті ради опублікували розпорядження її голови Олексія Петрова про перенесення сесії на 29 листопада. Однак депутати, які зібралися у сесійному залі, самостійно розпочали реєстрацію, обрали головуючого та відкрили сесію. У залі зареєструвалося 36 депутатів.

Засідання очолив депутат Володимир Чубірко ("Рідне Закарпаття"), до порядку денного внесли проект рішення про дострокове припинення повноважень голови Закарпатської облради Олексія Петрова ("Слуга народу"), за який проголосували майже всі присутні – 35 голосів із 36.

Довідково: 45-річний Олексій Петров - кандидат юридичних наук, має військове звання генерал-майора, учасник бойових дій у зоні АТО.

З 2017 по 2019 рік він очолював департамент контррозвідки СБУ, а потім був начальником управління СБУ в Кіровоградській області, очолював Закарпатську ОДА.

У грудні 2020 року був обраний головою Закарпатської обласної ради.

"Українська правда" в Threads

Теми: ЗакарпаттяСлуга народузвільнення
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