Закарпатский облсовет отправил в отставку своего главу-"слугу"

Депутаты Закарпатского облсовета на сессии в четверг 28 октября проголосовали за досрочное прекращение полномочий своего председателя Алексея Петрова, представляющего партию "Слуга народа".

Источник: Zaxid.net

Детали: По информации издания, еще перед началом сессии возле здания облсовета на площади Народной в Ужгороде состоялся митинг медиков и библиотекарей, которые выступали против реорганизации и объединения коммунальных больниц и библиотек.

А за 10 минут до запланированного начала заседания на сайте совета опубликовали распоряжение его председателя Алексея Петрова о переносе сессии на 29 ноября. Однако собравшиеся в сессионном зале депутаты самостоятельно начали регистрацию, избрали председательствующего и открыли сессию. В зале зарегистрировались 36 депутатов.

Заседание возглавил депутат Владимир Чубирко ("Родное Закарпатье"), в повестку дня внесли проект решения о досрочном прекращении полномочий председателя Закарпатского облсовета Алексея Петрова, за который проголосовали почти все присутствующие – 35 из 36 голосов.

Справка: 45-летний Алексей Петров - кандидат юридических наук, имеет воинское звание генерал-майора, участник боевых действий в зоне АТО.

С 2017 по 2019 возглавлял департамент контрразведки СБУ, а затем был начальником управления СБУ в Кировоградской области, возглавлял Закарпатскую ОГА.

В декабре 2020 года был избран председателем Закарпатского областного совета.