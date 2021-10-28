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Киян закликають бути уважнішими на дорозі – очікується туман

Четвер, 28 жовтня 2021, 14:13
Фото unsplash.com

Київська адміністрація попереджає столичних мешканців про туман 29 жовтня і закликає водіїв бути уважнішими на дорозі.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "Уночі та вранці 29 жовтня туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:

  • знизити швидкість руху;
  • при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Українська правда
Теми: Київпогода


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