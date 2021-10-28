Киян закликають бути уважнішими на дорозі – очікується туман
Четвер, 28 жовтня 2021, 14:13
Київська адміністрація попереджає столичних мешканців про туман 29 жовтня і закликає водіїв бути уважнішими на дорозі.
Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр
Дослівно: "Уночі та вранці 29 жовтня туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий)".
Деталі: Фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Українська правда