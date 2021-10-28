Киян закликають бути уважнішими на дорозі – очікується туман

Київська адміністрація попереджає столичних мешканців про туман 29 жовтня і закликає водіїв бути уважнішими на дорозі.

Джерело: КМДА з посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "Уночі та вранці 29 жовтня туман, видимість 200-500 м (1 рівень небезпечності, жовтий)".

Деталі: Фахівці рекомендують водіям дотримуватися наступних порад: