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Киевлян призывают быть внимательнее на дороге – ожидается туман

Четверг, 28 октября 2021, 14:13
Фото unsplash.com

Киевская администрация предупреждает столичных жителей о тумане 29 октября и призывает водителей быть внимательнее на дороге.

Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "Ночью и утром 29 октября туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Специалисты рекомендуют водителям следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
  • соблюдать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями;
  • во время остановки включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Украинская правда
Темы: Киевпогода
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