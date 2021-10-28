Киевлян призывают быть внимательнее на дороге – ожидается туман
Четверг, 28 октября 2021, 14:13
Киевская администрация предупреждает столичных жителей о тумане 29 октября и призывает водителей быть внимательнее на дороге.
Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр
Дословно: "Ночью и утром 29 октября туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)".
Детали: Специалисты рекомендуют водителям следовать следующим советам:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- во время остановки включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Украинская правда