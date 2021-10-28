Киевлян призывают быть внимательнее на дороге – ожидается туман

Киевская администрация предупреждает столичных жителей о тумане 29 октября и призывает водителей быть внимательнее на дороге.

Источник: КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Дословно: "Ночью и утром 29 октября туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)".

Детали: Специалисты рекомендуют водителям следовать следующим советам: