Санду через газову кризу скликає Вищу раду безпеки

Президентка Молдови Мая Санду скликала засідання Вищої ради безпеки у зв’язку з газовою кризою.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NewsMaker, цитуючи повідомлення пресслужби президентки.

Засідання відбудеться о 15:00 28 жовтня. На ньому заслухають звіти відомств, що відповідають за енергетичну безпеки країни, та обговорять поточну ситуацію.

Після засідання Санду вийде на пресконференцію.

Як відомо, Молдова продовжує переговори з "Газпромом" щодо укладання довгострокового контракту. Згідно з нинішніми домовленостями, у жовтні Молдова отримує газ за ціною $790 за тисячу кубометрів. У цьому контракті передбачено отримання Молдовою лише 67% необхідного обсягу.

Financial Times з посиланням на свої джерела повідомило, що "Газпром" в рамках переговорів про постачання газу вимагає, щоб Молдова змінила свою угоду про вільну торгівлю з ЄС та відклала реформування енергетичного ринку в обмін на дешевий газ для країни.

Минулої п'ятниці парламент оголосив про запровадження надзвичайного стану у зв'язку з газовою кризою терміном до 20 листопада.

Днями Молдова вперше за 30 років почала закуповувати газ по 1 млн кубометрів від інших постачальників - у Нідерландах та Польщі.

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