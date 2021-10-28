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Санду из-за газового кризиса созывает Высший совет безопасности

Четверг, 28 октября 2021, 15:21
Санду из-за газового кризиса созывает Высший совет безопасности
ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ САНДУ

Президент Молдовы Майя Санду созвала заседание Высшего совета безопасности в связи с газовым кризисом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NewsMaker, цитируя сообщение пресс-службы президентши.

Заседание состоится в 15.00 28 октября. На нем заслушают отчеты ведомств, отвечающих за энергетическую безопасность страны, и обсудят текущую ситуацию.

После заседания Санду выйдет на пресс-конференцию.

Как известно, Молдова продолжает переговоры с "Газпромом" по заключению долгосрочного контракта. Согласно нынешним договоренностям, в октябре Молдова получает газ по цене $790 за тысячу кубометров. В этом контракте предусмотрено получение Молдовой только 67% от необходимого объема.

Financial Times со ссылкой на свои источники сообщило, что "Газпром" в рамках переговоров о поставках газа требует, чтобы Молдова изменила свое соглашение о свободной торговле с ЕС и отложила реформирование энергетического рынка в обмен на дешевый газ для страны.

В прошлую пятницу парламент объявил о введении чрезвычайного положения в связи с газовым кризисом сроком до 20 ноября.

На днях Молдова впервые за 30 лет начала закупать газ по 1 млн кубометров от других поставщиков - в Нидерландах и Польше.

Детальнее о том, что происходит с ценами на газ в Европе, смотрите в видеоблоге "Европейской правды".

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Темы: Молдовагазкризис
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