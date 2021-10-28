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Рейди в транспорті Києва: хто перевірятиме Covid-документи і що загрожує невакцинованим "зайцям"

Четвер, 28 жовтня 2021, 16:42
фото поліції

Вибіркову перевірку необхідних для проїзду в громадському транспорті Києва ковід-документів після запровадження суворих обмежень з 1 листопада здійснюватимуть рейдові групи правоохоронців.

Джерело: пресслужба поліції Києва в коментарі "Українській правді"

Деталі: Вибіркову перевірку документів у наземному транспорті та метро проводитимуть рейдові групи. У разі відсутності відповідних документів у громадян складатимуться адмінпротоколи про порушення правил карантину, які потім направляються до суду для ухвалення рішення.

Передбачений КУпАП штраф – від 17 до 34 тисяч гривень. Розмір штрафу визначає суд.

Додатково: У пресслужбі КМДА "Українській правді" уточнили, що для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діятиме жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування –ред.). Діти їздитимуть без обмежень.

Що передувало: Очільник столиці Віталій Кличко на брифінгу повідомив, що через наближення до показників "червоної" епідзони з 1 листопада запроваджуються суворі обмеження для невакцинованих громадян. Зокрема проїзд у громадському транспорті буде можливим за наявності ковід-сертифіката про вакцинацію або негативного ПЛР-тесту.

Перевіряти ці документи, за словами мера, будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців.

Валентина Романенко, УП
Теми: Київкарантинтранспорт


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