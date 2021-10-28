Громадський транспорт Києва закриють для невакцинованих

З 1 листопада в громадському транспорті Києва можна буде їздити лише з сертифікатом вакцинацію або негативним ПЛР-тестом.

Джерело: мер столиці Віталій Кличко на терміновому брифінгу, пресслужба КМДА у коментарі УП

Пряма мова: "Громадський транспорт закривати ми не збираємось, він працюватиме, але їздити в ньому повинні пасажири, що мають сертифікат про вакцинацію або негативний ПЛР-тест.

Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт, а вибірково спеціальні групи правоохоронців".

Деталі: З 1 листопада столиця запроваджує суворі обмеження, оскільки за критеріями досягла показників "червоної зони".

За словами мера, влада запроваджує ці суворі обмеження, бо немає інших варіантів, щоб зберегти здоров’я і життя людей. Щоб не допустити і колапсу медичної системи, яка може не витримати такого напливу хворих. Очільник столиці вкотре закликав громадян вакцинуватися.

Оновлено: У пресслужбі КМДА "Українській правді" уточнили, що для безперешкодного проїзду в громадському транспорті діятиме жовтий (про одну дозу вакцини) і зелений (про повну вакцинацію) сертифікат, ПЛР-тест, чинний протягом 72 годин, тест на антиген або довідка про одужання (наразі на стадії тестування –ред.). Діти їздитимуть без обмежень.