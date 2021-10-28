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РФ запустила в Україні кампанію проти вакцинації для зростання смертності – звіт РНБО

Четвер, 28 жовтня 2021, 18:26
РФ запустила в Україні кампанію проти вакцинації для зростання смертності – звіт РНБО
мітинг УПЦ МП проти вакцинації біля Верховної ради, фото: вести

Центр протидії дезінформації РНБО за результатами аналізу інформаційного поля Telegram-каналів України підтвердив інформаційну операцію РФ, спрямовану на зменшення рівня вакцинації та зростання кількості смертей.

Джерело: звіт ЦПД РНБО

Деталі: У звіті продемонстровано, як за допомогою мережі засобів масової комунікації, зокрема, у соціальних мережах та месенджерах, поширюються повідомлення про начебто негативні наслідки вакцинації. Акцентована увага на популярних нібито українських політичних Telegram каналах, що пов’язані із РФ. Вони просувають деструктивні наративи за допомогою як публікацій, так і ботів у коментарях до них.

Те, що усі ці канали адмініструються з Росії – підтверджує також СБУ.

Telegram-канали просувають деструктивні наративи в Україні щодо вакцинації, при цьому адмініструються РФ, яка має полярно інший порядок денний – заохочувати громадян Росії до вакцинації та запевняти їх у необхідності щеплення.

Telegram-канал "Сплетница" також було помічено у поширенні в Україні дезінформації, яка направлена на дискредитацію вакцин.

 

Також канал у своїх фейках посилається на "дослідження Університету Джона Хопкінса". Насправді там подається статистика з YouTube-каналу під назвою Joel Smalley. У самому Університеті Джонса Хопкінса немає такого працівника.

З іншого боку, якщо подивитися на Telegram-канали, які адмініструються Росією для жителів ОРДЛО та окупованого Криму, йдеться про діаметрально протилежні наративи. В публікаціях населення інформують про необхідність щеплень, висміюються антивакцинатори, залучаються лідери думок та блогери для просування вакцин.

 

Позитивність та важливість вакцинації просувають також і в Росії.

 

За даними звіту, суттєву роль у розповсюдженні ідей антивакцинаторства відіграє "одна із церков" – йдеться про РПЦ та УПЦ МП.

РПЦ в Україні виступає проти вакцин, організувала мітинг під будівлею Верховної Ради 19 жовтня, куди учасники принесли плакати з гаслами: "Вакцинація вбиває", "Ні медичним експериментам. Захистимо наших дітей". Також, як вважають організатори та учасники, вакцинація – гріх.

 

Проте ця ж церква, яка направлена на російську аудиторію, навпаки, закликає вакцинуватися, поширює інформацію про види вакцин, розвінчує міфи, пов’язані з ними, та зазначає, що щеплення не є гріхом.

 

Дослівно: "Повномасштабна і тривала дезінформаційна операція загрожує життю та безпеці українців, і кількість постраждалих буде зростати, якщо не вжити необхідних заходів для протидії в інформаційному просторі.

Центр протидії дезінформації просить українців звернути увагу на успішність вакцинації у м. Моршин як яскравий приклад подолання дезінформації навколо вакцин і самого вірусу. У Моршині вакцинувалися понад 75% жителів, а кількість смертельних та важких випадків набагато менша, ніж в інших містах України, саме завдяки щепленню".

 

Чому це важливо: В Україні зараз критична ситуація з коронавірусом. Рівень щеплення – найнижчий у Європі, а кількість смертей останнім часом б'є рекорди.

Згідно з даними МОЗ – 98% людей в українських лікарнях не вакциновані від коронавірусу.

Роман Петренко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірусвакцинаціяпропагандаРосія
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