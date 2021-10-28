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РФ запустила в Украине кампанию против вакцинации для роста смертности – отчет СНБО

Четверг, 28 октября 2021, 18:26
митинг упц мп против вакцинации возле верховной радыфото: вести

Центр противодействия дезинформации СНБО по результатам анализа информационного поля Telegram-каналов Украины подтвердил информационную операцию РФ, направленную на уменьшение уровня вакцинации и рост числа смертей.

Источник: отчет ЦПД СНБО

Детали: В отчете продемонстрировано, как посредством сети средств массовой коммуникации, в частности, в социальных сетях и мессенджерах, распространяются сообщения о якобы негативных последствиях вакцинации. Акцентировано внимание на популярных якобы украинских политических Telegram каналах, связанных с РФ. Они продвигают деструктивные нарративы посредством как публикаций, так и ботов в комментариях к ним.

То, что все эти каналы администрируют из России, подтверждает также СБУ.

Telegram-каналы продвигают деструктивные нарративы в Украине по вакцинации, при этом администрируются РФ, которая имеет полярно иную повестку дня – поощрять граждан России к вакцинации и уверять их в необходимости прививки.

Telegram-канал "Сплетница" также был замечен в распространении в Украине дезинформации, направленной на дискредитацию вакцин.

 

Также канал в своих фейках ссылается на исследование Университета Джона Хопкинса. На самом деле там подается статистика по YouTube-каналу под названием Joel Smalley. В Университете Джонса Хопкинса нет такого работника.

С другой стороны, если посмотреть на Telegram-каналы, администрируемые Россией для жителей ОРДЛО и оккупированного Крыма, речь идет о диаметрально противоположных нарративах. В публикациях население информируют о необходимости прививок, высмеиваются антивакцинаторы, привлекаются лидеры мнений и блоггеры для продвижения вакцин.

 

Положительные советы по вакцинации продвигаются также и в России.

 

По данным отчета, существенную роль в распространении идей антивакцинаторства играет "одна из церквей" – речь идет о РПЦ и УПЦ МП.

РПЦ в Украине выступает против вакцин, организовала митинг под зданием Верховной Рады 19 октября, куда участники принесли плакаты с лозунгами: "Вакцинация убивает", "Нет медицинским экспериментам. Защитим наших детей. Как считают организаторы и участники, вакцинация – грех".

 

Однако эта же церковь, направленная на российскую аудиторию, наоборот, призывает вакцинироваться, распространяет информацию о видах вакцин, развенчивает мифы, связанные с ними, и отмечает, что прививка не является грехом.

 

Дословно: "Полномасштабная и длительная дезинформационная операция угрожает жизни и безопасности украинцев, и количество пострадавших будет расти, если не принять необходимые меры для противодействия в информационном пространстве.

Центр противодействия дезинформации просит украинцев обратить внимание на успешность вакцинации в Моршине как яркий пример преодоления дезинформации вокруг вакцин и самого вируса. В Моршине вакцинировались более 75% жителей, а количество смертельных и тяжелых случаев гораздо меньше, чем в других городах Украины, именно благодаря прививке".

 

Почему это важно: В Украине сейчас критическая ситуация по коронавирусу. Уровень прививки – самый низкий в Европе, а количество смертей в последнее время бьет рекорды.

Согласно данным Минздрава, 98% людей в украинских больницах не вакцинированы от коронавируса.

Роман Петренко, УП
Темы: коронавирусвакцинацияпропагандаРосcия
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