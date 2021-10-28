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Окупанти на Донбасі поранили двох українських військових

Четвер, 28 жовтня 2021, 18:28
Фото з Facebook штабу ООС

Внаслідок ворожих дій на сході України двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення.

Джерело: штаб операції ОС у Facebook

Деталі: За даними військових, збройні формування РФ продовжують ігнорувати домовленості, досягнуті 22 липня 2020 року у Тристоронній контактній групі. З початку доби 28 жовтня з боку бойовиків зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню, 4 з яких із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

Також з мінометів калібру 82 мм російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки. Біля Новозванівки ворог застосував міномети калібру 120 мм.

В бік Троїцького окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох - середньої важкості". 

Більше деталей: Згідно з повідомленням, українські військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Завдяки зусиллям українських воїнів рубежі наших підрозділів залишилися незмінними.

Українська правда
Теми: Донбасвійна


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