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Оккупанты на Донбассе ранили двух украинских военных

Четверг, 28 октября 2021, 18:28
Фото из Facebook штаба ООС

В результате вражеских действий на востоке Украины двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Источник: штаб операции ОС в Facebook

Детали: По данным военных, вооруженные формирования РФ продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в Трехсторонней контактной группе. С начала суток 28 октября со стороны боевиков было зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В частности, вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.

Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки. У Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм.

В сторону Троицкого оккупанты вели огонь из стрелкового оружия. Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Дословно: "В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Военным предоставлена ​​медицинская помощь, и они эвакуированы в медучреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести".

Больше деталей: Согласно сообщению, украинские военные открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними.

Украинская правда
Темы: Донбассвойна
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