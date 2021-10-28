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У Польщі виявили понад пів тисячі підроблених COVID-cертифікатів з України

Четвер, 28 жовтня 2021, 18:42

Прикордонна служба Польщі цьогоріч виявила на кордоні з Україною понад пів тисячі підроблених COVID-cертифікатів про щеплення, які надавали громадяни України при в’їзді.

Про це поінформували у Надбужанському відділі Прикордонної служби Польщі, а також у коментарі Укрінформу в Бещадському відділі, що межує з Україною, передає "Європейська правда".

Як повідомили у Надбужанському відділі Прикордонної служби Польщі, цього року прикордонники виявили 554 сертифікати проти COVID-19 міжнародного зразка, видані в Україні, щодо яких існує "обгрунтована підозра у їх підробці". Найбільше таких випадків виявлено у пункті пропуску "Гребенне-Рава-Руська" (352).

Як зазначається, останній такий випадок стався 25 жовтня в пункті пропуску "Зосін-Устилуг". У п’яти громадян України, які разом перетинали кордон, підтверджено підробку COVID-cертифікатів. Тому їх було затримано, а згодом адміністативним рішенням їм був заборонений в’їзд на територію Польщі.

Водночас у Бещадському відділі Прикордонної служби Польщі про виявлення з початку року лише 12-ти випадків підробки громадянами України COVID-cертифікатів про вакцинацію.

Як відомо, наявність COVID-cертифікатів про щеплення звільняє українців від карантину після перетину польського кордону.

Теми: вакцинаціякоронавірусПольща


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