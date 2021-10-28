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В Польше обнаружили более полутысячи поддельных COVID-сертификатов из Украины

Четверг, 28 октября 2021, 18:42

Пограничная служба Польши в этом году обнаружила на границе с Украиной более полутысячи поддельных COVID-сертификатов о прививках, предоставляемых гражданами Украины при въезде.

Об этом проинформировали в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши, а также в комментарии Укринформу граничащего с Украиной Бещадского отдела, передает "Европейская правда".

Как сообщили в Надбужанском отделе Пограничной службы Польши, в этом году пограничники обнаружили 554 сертификата против COVID-19 международного образца, выданные в Украине, относительно которых существует "обоснованное подозрение в их подделке". Больше всего таких случаев обнаружено в пункте пропуска "Гребенное-Рава-Русская" (352).

Как отмечается, последний подобный случай произошел 25 октября в пункте пропуска "Зосин-Устилуг". У пяти граждан Украины, которые вместе пересекали границу, подтверждена подделка COVID-сертификатов. Поэтому они были задержаны, а впоследствии административным решением им был запрещен въезд на территорию Польши.

В то же время в Бещадском отделе Пограничной службы Польши об обнаружении с начала года только 12 случаев подделки гражданами Украины COVID-сертификатов о вакцинации.

Как известно, наличие COVID-сертификатов о прививках освобождает украинцев от карантина после пересечения польской границы.

Темы: вакцинациякоронавирусПольша
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