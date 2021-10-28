У Харкові шахраї хотіли "віджати" квартиру полковника запасу СБУ

У Харкові затримали зловмисників, які хотіли "віджати" помешкання у чоловіка, який виявився полковником запасу СБУ.

Джерело: пресслужба СБУ у Харківській області

Деталі: За даними СБУ, угруповання складалося з трьох осіб: двоє з них – громадяни однієї з закавказьких країн, а третя – українка.

Спочатку зловмисники займалися дрібним шахрайством, а потім вирішили "віджимати" квартири у мешканців Харкова.

Через свої зв’язки у кримінальному середовищі шахраї виготовили підроблені нотаріальні довіреності.

На основі цих "документів" вони зареєстрували право власності на чужу квартиру у центрі Харкова та передали нерухомість у заставу, нібито вони є її власниками.

Реальним власником квартири виявився полковник запасу, колишній співробітник Харківського управління СБУ, ветеран підрозділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю.

Після того, як зловмисники отримали гроші, правоохоронці затримали 3 учасників угруповання.

Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою) ККУ.

Правоохоронці також намагаються встановити причетність шахраїв до інших аналогічних злочинів.