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В Харькове мошенники пытались "отжать" квартиру полковника запаса СБУ

Четверг, 28 октября 2021, 18:46
В Харькове мошенники пытались отжать квартиру полковника запаса СБУ
скриншот

В Харькове задержаны злоумышленники, которые хотели "отжать" квартиру у мужчины, который оказался полковником запаса СБУ.

Источник: пресс-служба СБУ в Харьковской области

Детали: По данным СБУ, группировка состояла из трех человек: двое из них – граждане одной из закавказских стран, а третья – украинка.

Сначала злоумышленники занимались мелким мошенничеством, а затем решили "отжимать" квартиры у жителей Харькова.

Из-за своих связей в криминальной среде мошенники изготовили поддельные нотариальные доверенности.

На основе этих "документов" они зарегистрировали право собственности на чужую квартиру в центре Харькова и передали недвижимость в залог, якобы они ее владельцы.

Реальным владельцем квартиры оказался полковник запаса, бывший сотрудник Харьковского управления СБУ, ветеран подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

После того, как злоумышленники получили деньги, правоохранители задержали 3 участников группировки.

Решается вопрос уведомления им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УКУ.

Правоохранители также пытаются установить причастность мошенников к другим аналогичным преступлениям.

Украинская правда

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Темы: СБУХарьков
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