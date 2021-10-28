В Харькове мошенники пытались "отжать" квартиру полковника запаса СБУ
В Харькове задержаны злоумышленники, которые хотели "отжать" квартиру у мужчины, который оказался полковником запаса СБУ.
Источник: пресс-служба СБУ в Харьковской области
Детали: По данным СБУ, группировка состояла из трех человек: двое из них – граждане одной из закавказских стран, а третья – украинка.
Сначала злоумышленники занимались мелким мошенничеством, а затем решили "отжимать" квартиры у жителей Харькова.
Из-за своих связей в криминальной среде мошенники изготовили поддельные нотариальные доверенности.
На основе этих "документов" они зарегистрировали право собственности на чужую квартиру в центре Харькова и передали недвижимость в залог, якобы они ее владельцы.
Реальным владельцем квартиры оказался полковник запаса, бывший сотрудник Харьковского управления СБУ, ветеран подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.
После того, как злоумышленники получили деньги, правоохранители задержали 3 участников группировки.
Решается вопрос уведомления им о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) УКУ.
Правоохранители также пытаются установить причастность мошенников к другим аналогичным преступлениям.