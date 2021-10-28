Facebook змінила назву
Компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.
Джерело: засновник компанії Марк Цукерберг під час презентації, сайт компанії
Деталі: За словами Цукерберга, компанія об'єднує усі додатки та технології під одним новим брендом.
Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи метавсесвіт.
Цукерберг наголосив, компанія хоче асоціюватися з метавсесвітом, а не лише із Facebook.
Глава компанії запевнив, що їхня корпоративна структура не зміниться.
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Нагадуємо:
- Компанія Facebook роками знала про шкоду, яку завдають користувачам її платформи, проте ігнорувала це заради прибутків – викривачка дасть показання у Сенаті США.
- Нещодавно стало відомо, що американський IT-концерн Facebook має намір протягом наступних п'яти років працевлаштувати 10 тисяч осіб у Європейському Союзі для створення віртуального світу.