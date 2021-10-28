Facebook змінила назву

Компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

Джерело: засновник компанії Марк Цукерберг під час презентації, сайт компанії

Деталі: За словами Цукерберга, компанія об'єднує усі додатки та технології під одним новим брендом.

Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи метавсесвіт.

Цукерберг наголосив, компанія хоче асоціюватися з метавсесвітом, а не лише із Facebook.

Глава компанії запевнив, що їхня корпоративна структура не зміниться.

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