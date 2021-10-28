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Facebook змінила назву

Четвер, 28 жовтня 2021, 21:26
Facebook змінила назву
скриншот

Компанія Facebook змінить назву на Meta з четверга 28 жовтня.

Джерело: засновник компанії Марк Цукерберг під час презентації, сайт компанії

Деталі: За словами Цукерберга, компанія  об'єднує усі додатки та технології під одним новим брендом.

Meta продовжить працювати над соцмережею Facebook, а також сервісами Instagram і WhatsApp, паралельно з цим розробляючи метавсесвіт.

Цукерберг наголосив, компанія хоче асоціюватися з метавсесвітом, а не лише із Facebook.

Глава компанії запевнив, що їхня корпоративна структура не зміниться.

Знати більше: Скандальні розслідування про роботу Facebook: що розповіла Сенату інсайдер "Шон" та як на це відреагував Цукерберг

Читайте також, що таке метавсесвіти: Метавсесвіти Fortnite, Facebook, Microsoft та BMW: коли настане віртуальне майбутнє

Нагадуємо:

  • Компанія Facebook роками знала про шкоду, яку завдають користувачам її платформи, проте ігнорувала це заради прибутків – викривачка дасть показання у Сенаті США.
  • Нещодавно стало відомо, що американський IT-концерн Facebook має намір протягом наступних п'яти років працевлаштувати 10 тисяч осіб у Європейському Союзі для створення віртуального світу. 

Українська правда

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Теми: соцмережі
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