Facebook сменила название
Компания Facebook сменит название на Meta с четверга 28 октября.
Источник: основатель компании Марк Цукерберг во время презентации, сайт компании
Детали: По словам Цукерберга, компания объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом.
Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, а также сервисами Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая метавселенную.
Цукерберг добавил, компания хочет ассоциироваться с метавселенной, а не только с Facebook.
Глава компании заверил, что их корпоративная структура не изменится.
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Напоминаем:
- Компания Facebook годы знала о вреде, который наносят пользователям ее платформы, однако игнорировала это ради прибыли - обличительница даст показания в Сенате США.
- Американский IT-концерн Facebook намерен в течение следующих пяти лет трудоустроить 10 тысяч человек в Европейском Союзе для создания виртуального мира.