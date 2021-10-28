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Facebook сменила название

Четверг, 28 октября 2021, 21:26
Facebook сменила название
скриншот

Компания Facebook сменит название на Meta с четверга 28 октября.

Источник: основатель компании Марк Цукерберг во время презентации, сайт компании

Детали: По словам Цукерберга, компания объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом.

Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, а также сервисами Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая метавселенную.

Цукерберг добавил, компания хочет ассоциироваться с метавселенной, а не только с Facebook.

Глава компании заверил, что их корпоративная структура не изменится.

Знать больше: Скандальные расследования о работе Facebook: что рассказала Сенату инсайдерка "Шон" и как на это отреагировал Цукерберг

Читайте также о метавселенных: Метавселенные Fortnite, Facebook, Microsoft и BMW: когда наступит виртуальное будущее

Напоминаем:

  • Компания Facebook годы знала о вреде, который наносят пользователям ее платформы, однако игнорировала это ради прибыли - обличительница даст показания в Сенате США.
  • Американский IT-концерн Facebook намерен в течение следующих пяти лет трудоустроить 10 тысяч человек в Европейском Союзе для создания виртуального мира.

Украинская правда

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Темы: соцсети
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