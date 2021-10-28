Facebook сменила название

Компания Facebook сменит название на Meta с четверга 28 октября.

Источник: основатель компании Марк Цукерберг во время презентации, сайт компании

Детали: По словам Цукерберга, компания объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом.

Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, а также сервисами Instagram и WhatsApp, параллельно с этим разрабатывая метавселенную.

Цукерберг добавил, компания хочет ассоциироваться с метавселенной, а не только с Facebook.

Глава компании заверил, что их корпоративная структура не изменится.

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