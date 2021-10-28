У Польщі на будівництві загинув громадянин України
Громадянин України загинув у середу вранці під час виконання будівельних робіт у місті Глівіце Сілезького воєводства на півдні Польщі.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Укрінформ.
Українця присипало землею у глибокому котловані, а рятувальники змогли видобути тіло з-під землі лише через багато годин.
Як повідомили в поліції Сілезького воєводства, 33-річний українець працював у глибокому котловані, коли стався зсув ґрунту. На місце надзвичайної ситуації було відразу викликано рятувальників, зокрема спеціальну групу Пожежної служби з міста Ястрємбє Здруй. Відкопування велося ручним інвентарем, оскільки залучення важкої техніки у таких ситуаціях заборонено.
Близько 17:30 (за місцевим часом) рятувальники зуміли локалізувати чоловіка, але витягли його на поверхню лише о 20-й годині. Лікар констатував смерть українця.
Як зазначається, рятувальні роботи велися в умовах небезпеки чергового зсуву ґрунту.
На місце події прибув прокурор та представники інспекції праці.
За повідомленням поліції, громадянин України тимчасово проживав у місті Забже, що неподалік Глівіце.
Місцева поліція, прокуратура та інспекція праці з’ясовують причини й обставини трагічної події, а також формальні аспекти працевлаштування громадянина України.