Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Польше на строительстве погиб гражданин Украины

Четверг, 28 октября 2021, 22:02
В Польше на строительстве погиб гражданин Украины
фото иллюстративное, pixabay

Гражданин Украины погиб утром в среду во время выполнения строительных работ в городе Гливице Силезского воеводства на юге Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ.

Украинца присыпало землей в глубоком котловане, а спасатели смогли извлечь тело из-под земли только спустя много часов.

Как сообщили в полиции Силезского воеводства, 33-летний украинец работал в глубоком котловане, когда произошел оползень. На место чрезвычайной ситуации были сразу вызваны спасатели, в частности специальная группа Пожарной службы из города Ястрембе Здруй. Откапывание велось ручным инвентарем, поскольку привлечение тяжелой техники в таких ситуациях запрещено.

Около 17:30 (по местному времени) спасатели сумели локализовать мужчину, но вытащили его на поверхность только в 20 часов. Врач констатировал смерть украинца.

Как отмечается, спасательные работы велись в условиях опасности очередного оползня.

На место происшествия прибыли прокурор и представители инспекции труда.

По сообщению полиции, гражданин Украины временно проживал в городе Забже, что недалеко от Гливице.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

фото, видео Появилось фото уничтоженного БДК "Новочеркасск"

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Польша
В Польше задержали еще одного вероятного шпиона РФ, гражданина Украины
В Варшаве пророссийская демонстрация требовала остановить поддержку Украины
WSJ: Польша тайно передала Украине около десятка вертолетов Ми-24
Последние новости
14:23
На Херсонщине под огнем оккупантов погибли 2 человека - ОВА
14:15
Налоги, тарифы, пенсии и рынок земли: что меняется с 1 января
14:09
Посол при ЕС рассказал, когда начнутся переговоры о вступлении Украины в Евросоюз
13:50
В Молдове огласили приговор мужчине, "заминировавшему" дом Майи Санду
13:47
Россияне импортируют охотничьи прицелы, которые применяют на войне в Украине - СМИ
13:44
В Госпогранслужбе рассказали, сколько грузовиков ожидают в очередях на границе
13:35
В Киеве задержан владелец провайдера, транслирующего пропаганду РФ
13:29
Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации
13:13
Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
13:11
Участие "Райффайзен Банка" в программе "5-7-9%" зависит от санкций СНБО, а не решений НАПК - Минфин
Все новости...
Реклама: