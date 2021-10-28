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В Польше на строительстве погиб гражданин Украины

Четверг, 28 октября 2021, 22:02
фото иллюстративное, pixabay

Гражданин Украины погиб утром в среду во время выполнения строительных работ в городе Гливице Силезского воеводства на юге Польши.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ.

Украинца присыпало землей в глубоком котловане, а спасатели смогли извлечь тело из-под земли только спустя много часов.

Как сообщили в полиции Силезского воеводства, 33-летний украинец работал в глубоком котловане, когда произошел оползень. На место чрезвычайной ситуации были сразу вызваны спасатели, в частности специальная группа Пожарной службы из города Ястрембе Здруй. Откапывание велось ручным инвентарем, поскольку привлечение тяжелой техники в таких ситуациях запрещено.

Около 17:30 (по местному времени) спасатели сумели локализовать мужчину, но вытащили его на поверхность только в 20 часов. Врач констатировал смерть украинца.

Как отмечается, спасательные работы велись в условиях опасности очередного оползня.

На место происшествия прибыли прокурор и представители инспекции труда.

По сообщению полиции, гражданин Украины временно проживал в городе Забже, что недалеко от Гливице.

Темы: Польша
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