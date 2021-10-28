"Переговірник" Фірташа, який був у розшуку, відвідував Офіс Зеленського – "Схеми"

Журналісти "Схем" дізналися та зафільмували, як соратник олігарха Дмитра Фірташа, громадянин Молдови та РФ Дмитро Торнер відвідував Офіс президента. Незадовго до цього візиту він був знятий із міжнародного розшуку, а кримінальне провадження щодо використання ним підроблених паспортів було закрите в Україні.

Джерело: "Схеми"

Деталі: Напередодні виборів до Верховної Ради у 2019 році голова СБУ Іван Баканов та тодішній голова МВС Арсен Аваков публічно закликали ЦВК виключити Дмитра Торнера із виборчого списку "Опозиційної платформи – За життя". Тоді правоохоронці заявили, що він насправді громадянин Молдови Дмитро Некрасов, який "переховується від міжнародного правосуддя".

В Офісі президента не відповіли на прохання журналістів повідомити, з ким саме та з яких питань на Банкову приходив Торнер-Некрасов.

У розпорядженні "Схем" опинилося фото відвідин Дмитром Торнером Офісу президента 3 лютого 2021 року.

Журналісти з’ясували, що Дмитро Торнер входить до близького оточення олігарха Дмитра Фірташа. Його називають його переговірником начебто у питаннях допомоги з боку олігарха у пошуку компромату на Джозефа Байдена в обмін на зусилля тодішньої адміністрації Дональда Трампа щодо запобігання його екстрадиції й усунення його юридичних проблем у США.

У розслідуванні "Схем" також йдеться, що Дмитро Торнер намагався балотуватися до Верховної Ради у 2019-му році.

За даними українського слідства, він втік з місць позбавлення волі у Молдові, приїхав до України і зробив собі декілька українських паспортів на різні прізвища: п’ять внутрішніх і чотири закордонних – начебто на підставі підроблених документів. Користуючись цими паспортами, за даними силовиків, він незаконно перетинав український кордон. Перевірка Державної міграційної служби виявила, що документи – недійсні.

"Схеми" розповіли історію Торнера, про його кримінальні справи, їхнє закриття.

У 2003-2004-му роках в Молдові Торнера, тоді ще Некрасова, засудили за низкою статей: розкрадання майна в особливо великих розмірах, шахрайство, діяльність, пов’язана із наркотиками, а також викрадення або пошкодження документів. Торнер майже одразу зник з місця обмеження волі та був оголошений Молдовою у розшук.

У 2018 році справу було закрито. Адвокат Торнера переконав молдовських правоохоронців у тому, що він не "втік з місця відбування покарання, а просто туди не повернувся" після того, як йому дозволили на п’ять днів залишити заклад – і його зняли з розшуку.

Згодом захисник, посилаючись на закінчення термінів давності, домігся через суд звільнення від кримінального покарання.

Торнер отримав новий молдовський закордонний паспорт та посаду: у січні 2021 він очолив Федерацію біатлону Молдови. Також у нього були впливові зв’язки – журналісти розповідають про зустріч із тодішнім проросійським президентом Молдови Ігорем Додоном та його соратниками.

В Україні щодо Торнера у 2019-му році були відкриті провадження за двома статтями – щодо ймовірного використання підроблених документів та незаконного перетину кордону. Пізніше додалася ще одна стаття – щодо можливого шахрайства. Як виявили журналісти, чоловік отримав підозру за двома з цих епізодів і, згідно з рішенням суду, мав перебувати у СІЗО на час слідства, але виїхав з України.

Майже через рік, у серпні 2020 року, Генпрокуратура закрила провадження відносно соратника Фірташа. На запит "Схем" в Офісі генпрокурора лише зазначили, що рішення про закриття "законне та обґрунтоване".

Відповідно до даних "Схем", соратник Фірташа також, ймовірно, має російське громадянство. А його основне місце проживання – Австрія. За інформацією джерел журналістів, які мають доступ до бази перетину кордону, саме з Відня Торнер в останні роки прилітає в Україну.

Зокрема, в лютому 2021-го, щоб потрапити на згадану зустріч до Офісу президента Зеленського.

Фірташ, адвокат Торнера та Офіс президента не відповіли на запит журналістів щодо цієї зустрічі.