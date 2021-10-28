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"Переговорщик" Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского - "Схемы"

Четверг, 28 октября 2021, 22:43
Переговорщик Фирташа, которого объявляли в розыск, посещал Офис Зеленского - Схемы
"Схемы"

Журналисты "Схем" узнали и сняли, как соратник олигарха Дмитрия Фирташа, гражданин Молдовы и РФ Дмитрий Торнер посещал Офис президента. Незадолго до этого визита он был снят с международного розыска, а уголовное производство относительно использования им подложных паспортов было закрыто в Украине.

Источник: "Схемы"                                                                        

Детали: Накануне выборов в Верховную Раду в 2019 году глава СБУ Иван Баканов и тогдашний глава МВД Арсен Аваков публично призвали ЦИК исключить Дмитрия Торнер из избирательного списка "Оппозиционной платформы - За жизнь". Тогда правоохранители заявили, что он на самом деле гражданин Молдовы Дмитрий Некрасов, "скрывается от международного правосудия".

В Офисе президента не ответили на просьбу журналистов сообщить, с кем именно и по каким вопросам на Банковую приходил Торнер-Некрасов.

В распоряжении "Схем" оказалось фото посещения Дмитрием Торнером Офиса президента 3 февраля 2021.

 

Журналисты выяснили, что Дмитрий Торнер входит в близкое окружение олигарха Дмитрия Фирташа. Его называют его переговорщиком вроде в вопросах помощи со стороны олигарха в поиске компромата на Джозефа Байдена в обмен на усилия тогдашней администрации Дональда Трампа по предотвращению его экстрадиции и устранения его юридических проблем в США.

В расследовании "Схем" также говорится, что Дмитрий Торнер пытался баллотироваться в Верховную Раду в 2019 году.

По данным украинского следствия, он бежал из мест лишения свободы в Молдове, приехал в Украину и сделал себе несколько украинских паспортов на разные фамилии: пять внутренних и четыре иностранных - вроде на основании поддельных документов. Пользуясь этими паспортами, по данным силовиков, он незаконно пересекал украинскую границу. Проверка Государственной миграционной службы обнаружила, что документы - недействительны.

"Схемы" рассказали историю Торнера, о его уголовных делах, их закрытии. 

В 2003-2004 годах в Молдове Торнера, тогда еще Некрасова, осудили по ряду статей: хищение имущества в особо крупных размерах, мошенничество, деятельность, связанная с наркотиками, а также похищение или повреждение документов. Торнер почти сразу скрылся с места ограничения свободы и был объявлен Молдовой в розыск.

В 2018 году дело было закрыто. Адвокат Торнера убедил молдавских правоохранителей в том, что он "не скрылся с места отбывания наказания, а просто туда не вернулся" после того, как ему позволили на пять дней покинуть заведение - и его сняли с розыска.

Впоследствии защитник, ссылаясь на истечение сроков давности, добился через суд освобождения от уголовного наказания.

Торнер получил новый молдавский загранпаспорт и должность: в январе 2021 года он возглавил Федерацию биатлона Молдовы. Также у него были влиятельные связи - журналисты рассказывают о встрече с тогдашним пророссийским президентом Молдовы Игорем Додоном и его соратниками.

В Украине на Торнера в 2019 году были открыты производства по двум статьям - о вероятном использовании поддельных документов и незаконного пересечения границы. Позже добавилась еще одна статья - о возможном мошенничестве. Как установили журналисты, мужчина получил подозрение по двум из этих эпизодов и, согласно решению суда, должен был находиться в СИЗО на время следствия, но уехал из Украины.

 

Почти через год, в августе 2020 года, Генпрокуратура закрыла производство в отношении соратника Фирташа. На запрос "Схем" в Офисе генпрокурора лишь отметили, что решение о закрытии "законное и обоснованное".

Согласно данным "Схем", соратник Фирташа также, вероятно, имеет российское гражданство. А его основное место жительства - Австрия. По информации источников журналистов, имеющих доступ к базе пересечения границы, именно из Вены Торнер в последние годы прилетает в Украину.

В частности, в феврале 2021-го, чтобы попасть на упомянутую встречу в Офис президента Зеленского.

Фирташ, адвокат Торнера и Офис президента не ответили на запрос журналистов относительно этой встречи.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаФирташМолдова
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