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Кулеба відповів Німеччині та Франції щодо "Байрактарів"

Четвер, 28 жовтня 2021, 23:15
Дмитро Кулеба, фото УП

Україна не порушувала Мінських домовленостей при застосуванні турецьких безпілотників Bayraktar на Донбасі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу зі швейцарським колегою Ігнаціо Кассісом у Києві.

"Перше, Україна нічого не порушувала. Друге, ми дотрималися необхідних процедур комунікації через Спільний центр координації та контролю з ОБСЄ для того, щоб застосувати право на самозахист", - сказав Кулеба.

Він наголосив, що партнери України мали б бути занепокоєні насамперед тим, що знищена дроном гаубиця, яка заборонена Мінськими домовленостями, була розташована набагато ближче, ніж це дозволено.

"Так от чомусь, коли гаубицю підсовують до лінії розмежування, обстрілюють наші позиції і вбивають наших солдатів, то цей факт залишається без належної оцінки. Ми спілкуємося з німецькими колегами, не маємо сумнівів, що вони залишаються принциповими прихильниками мирного врегулювання, але будь-які оцінки повинні надаватися з урахуванням повного контексту ситуації. Лише тоді, вони є об’єктивними і дозволяють цільовий аудиторії  правильно сприйняти ситуацію", - додав міністр.

Нагадаємо, у МЗС Німеччини заявили, що стурбовані збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню на Сході України, а також тим, що всі сторони протистояння використовують безпілотники.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник  категорично відкинув занепокоєння МЗС Німеччини у зв'язку зі застосуванням дрона "Байрактар" на Донбасі.

МЗС Франції у четвер також висловило стурбованість посиленням інтенсивності бойових дій на Донбасі та інформацією про застосування українськими збройними силами безпілотника "Байрактар".

Теми: Кулеба ДмитроМЗСДонбасНімеччинаФранція


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