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Кулеба ответил Германии и Франции по поводу "Байрактаров"

Четверг, 28 октября 2021, 23:15
дмитрий кулеба, фото УП

Украина не нарушала Минские договоренности при применении турецких беспилотников Bayraktar на Донбассе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге со швейцарским коллегой Игнацио Кассисом в Киеве.

"Первое, Украина ничего не нарушала. Во-вторых, мы придерживались необходимых процедур коммуникации через Совместный центр координации и контроля с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что партнеры Украины должны быть обеспокоены прежде всего тем, что уничтоженная дроном гаубица, запрещенная Минскими договоренностями, была расположена гораздо ближе, чем это разрешено.

"Так вот почему, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без должной оценки. Мы общаемся с немецкими коллегами, не сомневаемся, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования, но любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации. Только тогда, они объективны и позволяют целевой аудитории правильно воспринять ситуацию", - добавил министр.

Напомним, в МИД Германии заявили, что озабочены увеличением количества нарушений режима прекращения огня на Востоке Украины, а также тем, что все стороны противостояния используют беспилотники.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник категорически отверг обеспокоенность МИД Германии в связи с применением дрона "Байрактар" на Донбассе.

В МИДе Франции в четверг также выразили обеспокоенность усилением интенсивности боевых действий на Донбассе и объявлением о применении украинскими вооруженными силами беспилотника "Байрактар".

Темы: Кулеба ДмитрийМИДДонбассГерманияФранция
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