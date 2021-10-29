Британія викликала посла Франції через риболовецьку суперечку
Великобританія викликала посла Франції у зв'язку з загостренням суперечки щодо доступу до британських вод після після Brexit.
Джерело: представник уряду Великобританії у The Guardian
Пряма мова: "Ми висловили серйозне занепокоєння як Франції, так і Комісії ЄС. Як наступний крок міністр закордонних справ доручив міністру (Британії з європейського сусідства та Америки – УП) Венді Мортон викликати посла Франції".
Деталі: Представник додав, що "ми шкодуємо про конфронтаційну лексику, яка постійно використовувалася французьким урядом у цьому питанні, що не полегшує вирішення цієї ситуації".
Крім того, як повідомляється, два патрульні кораблі Королівського флоту були переведені в стан "високої готовності" для подолання потенційних блокад портів французькими рибальськими суднами.
Що передувало: 28 жовтня Франція заарештувала один британський траулер і оштрафувала інший на тлі загострення суперечки з приводу прав на риболовлю після Brexit.
Передісторія:
- Суперечка між Францією та Британією була викликана правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії та Нормандських островів після Brexit.
- 27 жовтня сварка між Лондоном і Парижем спалахнула з новою силою.
- Франція пригрозила перебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод. Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів.