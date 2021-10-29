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Британія викликала посла Франції через риболовецьку суперечку

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 01:30
Британія викликала посла Франції через риболовецьку суперечку
Pascal Le Segretain/Getty Images

Великобританія викликала посла Франції у зв'язку з загостренням суперечки щодо доступу до британських вод після після Brexit.

Джерело: представник уряду Великобританії у The Guardian

Пряма мова: "Ми висловили серйозне занепокоєння як Франції, так і Комісії ЄС. Як наступний крок міністр закордонних справ доручив міністру (Британії з європейського сусідства та Америки – УП) Венді Мортон викликати посла Франції".

Деталі: Представник додав, що "ми шкодуємо про конфронтаційну лексику, яка постійно використовувалася французьким урядом у цьому питанні, що не полегшує вирішення цієї ситуації".

Крім того, як повідомляється, два патрульні кораблі Королівського флоту були переведені в стан "високої готовності" для подолання потенційних блокад портів французькими рибальськими суднами.

Що передувало: 28 жовтня Франція заарештувала один британський траулер і оштрафувала інший на тлі загострення суперечки з приводу прав на риболовлю після Brexit.

Передісторія:

  • Суперечка між Францією та Британією була викликана правилами ліцензування рибальських суден ЄС, які бажають працювати у водах біля Британії та Нормандських островів після Brexit.
  • 27 жовтня сварка між Лондоном і Парижем спалахнула з новою силою.
  • Франція пригрозила перебоями в торгівлі з 2 листопада, якщо її човнам не буде надано додатковий доступ до британських вод. Ці заходи включатимуть систематичні митні та санітарні перевірки продуктів, що ввозяться до Франції, та заборону на розвантаження морепродуктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: ФранціяВелика БританіяBrexit
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