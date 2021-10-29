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Британия вызвала посла Франции из-за рыболовного спора

Пятница, 29 октября 2021, 01:30
Британия вызвала посла Франции из-за рыболовного спора
Pascal Le Segretain/Getty Images

Великобритания вызвала посла Франции в связи с обострением спора о доступе к британским водам после Brexit.

Источник: представитель правительства Великобритании в The Guardian

Прямая речь: "Мы выразили серьезную обеспокоенность как Франции, так и Комиссии ЕС. Как следующий шаг министр иностранных дел поручил министру (Британии по европейскому соседству и Америке – УП) Венди Мортон вызвать посла Франции".

Детали: Представитель добавил, что "мы сожалеем о конфронтационной лексике, которая постоянно использовалась французским правительством в этом вопросе, что не облегчает разрешение этой ситуации".

Кроме того, как сообщается, два патрульных корабля Королевского флота были переведены в состояние "высокой готовности" для преодоления потенциальных блокад портов французскими рыболовными судами.

Что предшествовало: 28 октября Франция арестовала один британский траулер и оштрафовала другой на фоне обострения спора по поводу прав на рыбалку после Brexit.

Предыстория:

  • Спор между Францией и Британией был вызван правилами лицензирования рыболовных судов ЕС, желающих работать в водах возле Британии и Нормандских островов после Brexit.
  • 27 октября ссора между Лондоном и Парижем вспыхнула с новой силой.
  • Франция пригрозила перебоями в торговле со 2 ноября, если ее лодкам не будет предоставлен дополнительный доступ к британским водам. Эти меры будут включать систематические таможенные и санитарные проверки ввозимых во Францию ​​продуктов и запрет на разгрузку морепродуктов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ФранцияВеликобританияBrexit
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