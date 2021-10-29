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Уряд унормував службу іноземців в ЗСУ

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 03:39
OLEKSANDR GIMANOV/AFP via Getty Images

Уряд підтримав зміни до Положення про проходження військової служби в ЗСУ іноземцями та особами без громадянства.

Джерело: Міністерство оборони

Деталі: Іноземцям та особам без громадянства, що вступили на службу, не маючи при цьому звань, присвоюється первинне звання "рекрут". Усі подальші звання таким військовослужбовцям зможуть присвоювати до "майстер-сержанта" та "головного майстер-сержанта".

Як повідомляється, також звання можуть присвоїти достроково як заохочення, проте раз на час служби – не раніше закінчення половини строку вислуги в попередньому військовому званні та за проходження служби на посаді, за якою звання відповідає черговому званню або вище.

Крім того, документ передбачає можливість під час особливого періоду продовжувати контракт від 1 до 10 років.

Наразі у відомстві очікують підтримки змін президентом.

Українська правда
Теми: Кабінет міністрівЗбройні силиМіноборони


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