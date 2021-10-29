Кабмин унормировал службу иностранцев в ВСУ

Правительство поддержало изменения в Положение о прохождении военной службы в ВСУ иностранцами и лицами без гражданства.

Источник: Министерство обороны

Детали: Иностранцам и лицам без гражданства, поступившим на службу, не имея при этом званий, присваивается первоначальное звание "рекрут". Все дальнейшие звания таким военнослужащим смогут присваивать до "мастер-сержанта" и "главного мастер-сержанта".

Как сообщается, также звания могут присвоить досрочно в качестве поощрения, однако раз на время службы – не ранее истечения половины срока выслуги в предыдущем воинском звании и при прохождении службы в должности, по которой звание отвечает очередному званию или выше.

Кроме того, документ предусматривает возможность в период особого периода продлевать контракт от 1 до 10 лет.

В настоящее время в ведомстве ожидают поддержки изменений президентом.