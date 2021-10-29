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В Україні зробили вже 17 мільйонів ковід-щеплень

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 08:36
Фото з офіційноого порталу Києва

В Україні за 8 місяців зробили 17 мільйонів щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19. 

Джерело: Міністерство охорони здоров'я 

Дослівно МОЗ: "За весь період вакцинальної кампанії зроблено більше 17 млн щеплень!

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 17 082 799 щеплень".

Деталі: 28 жовтня у країні зробили 289 241 щеплення: першу дозу вакцини отримали 214 103 людини, другу дозу – 75 138 людей.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Теми: вакцинаціяепідеміяCovid-2019коронавірус


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