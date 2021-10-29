В Україні зробили вже 17 мільйонів ковід-щеплень

В Україні за 8 місяців зробили 17 мільйонів щеплень проти коронавірусу SARS CoV 2, що викликає хворобу Covid-19.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Дослівно МОЗ: "За весь період вакцинальної кампанії зроблено більше 17 млн щеплень!

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 17 082 799 щеплень".

Деталі: 28 жовтня у країні зробили 289 241 щеплення: першу дозу вакцини отримали 214 103 людини, другу дозу – 75 138 людей.

Знати більше: Covid-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП