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В Украине сделали уже 17 миллионов ковид-прививок

Пятница, 29 октября 2021, 08:36
В Украине сделали уже 17 миллионов ковид-прививок
Фото с официального портала Киева

В Украине за 8 месяцев сделали 17 миллионов прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.

Источник: Министерство здравоохранения

Дословно МОЗ: "За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн ​​прививок!

С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).

В общей сложности проведено 17 082 799 прививок".

Детали: 28 октября в стране сделали 289 241 прививку: первую дозу вакцины получили 214 103 человека, вторую дозу – 75 138 человек.

Знать больше: Covid-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Темы: вакцинацияэпидемияCovid-2019коронавирус
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