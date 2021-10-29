В Украине сделали уже 17 миллионов ковид-прививок
Пятница, 29 октября 2021, 08:36
В Украине за 8 месяцев сделали 17 миллионов прививок против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь Covid-19.
Источник: Министерство здравоохранения
Дословно МОЗ: "За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн прививок!
С начала вакцинальной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человек (из них два человека получили одну дозу за границей).
В общей сложности проведено 17 082 799 прививок".
Детали: 28 октября в стране сделали 289 241 прививку: первую дозу вакцины получили 214 103 человека, вторую дозу – 75 138 человек.
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