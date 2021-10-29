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Вакциновані поліцейські на патрулюванні матимуть спецзначки – Клименко

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 08:51
Вакциновані поліцейські на патрулюванні матимуть спецзначки – Клименко
Фото Нацполіції

80% працівників поліції вакциновані проти Covid-19 – і 1 листопада усі вакциновані патрульні поліцейські та дільничні офіцери поліції заступлять на службу зі спеціальними значками. 

Джерело: голова Національної поліції Ігор Клименко в програмі "Право на владу", сайт Нацполіції, а також речниця НПУ Мар'яна Рева

Деталі: Речниця Нацполіції Мар'яна Рева уточнила "Українській правді", що на патрулювання виходитимуть не лише вакциновані поліцейські. За її словами, поліція не входить у перелік професій, де діють обмеження на роботу для невакцинованих. 

Клименко в ефірі каналу розповів, що процес вакцинації у відомстві розпочався ще у квітні. У той період померло 20 працівників поліції, ще сотні працівників перебували в реанімації: 

Пряма мова: "На сьогоднішній день хворіє 2200 поліцейських, але в реанімації людей практично немає. І, слава Богу, жодної смерті. Ми не наражаємо на небезпеку громадян і будемо вимагати у громадян, які переступили закон, відповідати перед законом".

Більше деталей: Зараз 4 тисяч працівників поліції мають на планшетах зчитувачі GR-кодів і можуть встановлювати "липові" сертифікати, розповів Клименко. 

Керівник поліції закликав українців вакцинуватися і повідомляти про факти продажу підробних сертифікатів  за номерами  0 800 505 170 або 102. 

Слідчі розпочали майже 870 кримінальних проваджень за фактами  шахрайства та підробки COVID-документації, 92% із них стосуються підробки документів. Більше 70 проваджень стосуються лікарів чи працівників медичних лабораторій.

УП, виправлено

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціявакцинаціяепідемія
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