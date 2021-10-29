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Вакцинированные полицейские на патрулировании будут иметь спецзначки – Клименко

Пятница, 29 октября 2021, 08:51
Фото Нацполиции

80% сотрудников полиции вакцинированы против Covid-19 – и 1 ноября все вакцинированные патрульные полицейские и участковые офицеры полиции заступят на службу со специальными значками.

Источник: глава Национальной полиции Игорь Клименко в программе "Право на власть", сайт Нацполиции, а также пресс-секретарь НПУ Марьяна Рева

Детали: Пресс-секретарь Нацполиции Марьяна Рева уточнила "Украинской правде", что на патрулирование будут выходить не только вакцинированные полицейские. По ее словам, полиция не входит в список профессий, где действуют ограничения на работу для невакцинированных.

Клименко в эфире канала рассказал, что процесс вакцинации в ведомстве начался еще в апреле. В тот период умерли 20 работников полиции, еще сотни работников находились в реанимации:

Прямая речь: "На сегодняшний день болеет 2200 полицейских, но в реанимации людей практически нет. И, слава Богу, ни одной смерти. Мы не подвергаем опасности граждан и будем требовать у граждан, преступивших закон, отвечать перед законом".

Больше деталей: Сейчас 4 тысячи сотрудников полиции имеют на планшетах устройство для считывания GR-кодов и могут устанавливать "липовые" сертификаты, рассказал Клименко.

Руководитель полиции призвал украинцев вакцинироваться и сообщать о фактах продажи поддельных сертификатов по номеру 080 050 51 70 или 102.

Следователи открыли почти 870 уголовных производств по фактам мошенничества и подделки COVID-документации, 92% из них касаются подделки документов. Больше 70 производств касаются врачей или работников медицинских лабораторий.

УП, исправлено
Темы: полициявакцинацияэпидемия
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