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На вакцини і ліки від Covid-19 для світу потрібно 23 млрд дол – ВООЗ

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 09:59
На вакцини і ліки від Covid-19 для світу потрібно 23 млрд дол – ВООЗ
Фото з сайту ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров’я аявляє, що для забезпечення населення світу вакцинами та ліками від Covid-19 до вересня 2022 року потрібні 23,4 мільярда доларів.

Джерело: голова ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейєсус, "Радіо Свобода

Пряма мова: "Якби 6,8 мільярда доз вакцини, введені досі у всьому світі, були розподілені справедливо, ми досягли б нашої мети в 40 відсотків до теперішнього часу в кожній країні".

Деталі: Африканське бюро ВООЗ заявило, що лише 10% із 54 країн африканського регіону досягнуть 40%-го цільового показника до кінця року, якщо не буде вжито додаткових заходів.

Група зі ста колишніх очільників країн та міністрів урядів закликала нинішніх лідерів "Групи двадцяти" використати саміт у Римі, який має відбутися цими вихідними, щоб домовитися про те, як передати надлишки вакцини країнам з низьким рівнем доходу.

У листі до прем’єр-міністра Італії Маріо Драгі вони наголошують, що до кінця місяця Сполучені Штати Америки, Європейський Союз, Велика Британія та Канада накопичать 240 мільйонів невикористаних вакцин, які могли б бути негайно доставлені до країн, що більше їх потребують.

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