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На вакцины и лекарства от Covid-19 для мира нужно 23 млрд долл. – ВОЗ

Пятница, 29 октября 2021, 09:59
Фото с сайта ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами от Covid-19 до сентября 2022 года нужны 23,4 миллиарда долларов.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы достигли бы нашей цели в 40 процентов к настоящему времени в каждой стране".

Детали: Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10% из 54 стран африканского региона достигнут 40% целевого показателя к концу года, если не будут приняты дополнительные меры.

Группа из ста бывших глав стран и министров правительств призвала нынешних лидеров "Группы двадцати" использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать излишки вакцины странам с низким уровнем дохода.

В письме к премьер-министру Италии Марио Драги они отмечают, что к концу месяца Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Великобритания и Канада накопят 240 миллионов неиспользованных вакцин, которые могли бы быть немедленно доставлены в нуждающиеся в них страны.

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