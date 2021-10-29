На вакцины и лекарства от Covid-19 для мира нужно 23 млрд долл. – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения утверждает, что для обеспечения населения мира вакцинами и лекарствами от Covid-19 до сентября 2022 года нужны 23,4 миллиарда долларов.

Источник: глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, "Радио Свобода"

Прямая речь: "Если бы 6,8 миллиарда доз вакцины, введенные до сих пор во всем мире, были распределены справедливо, мы достигли бы нашей цели в 40 процентов к настоящему времени в каждой стране".

Детали: Африканское бюро ВОЗ заявило, что только 10% из 54 стран африканского региона достигнут 40% целевого показателя к концу года, если не будут приняты дополнительные меры.

Группа из ста бывших глав стран и министров правительств призвала нынешних лидеров "Группы двадцати" использовать саммит в Риме, который должен состояться в эти выходные, чтобы договориться о том, как передать излишки вакцины странам с низким уровнем дохода.

В письме к премьер-министру Италии Марио Драги они отмечают, что к концу месяца Соединенные Штаты Америки, Европейский Союз, Великобритания и Канада накопят 240 миллионов неиспользованных вакцин, которые могли бы быть немедленно доставлены в нуждающиеся в них страны.