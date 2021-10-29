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В окупованому Криму подвійний антирекорд Covid та рекорд одужань

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:38
В окупованому Криму подвійний антирекорд Covid та рекорд одужань
Фото Крыминформ

Минулої доби в окупованому Росією Криму зафіксували 693 випадки захворювання Covid-19, померли 18 пацієнтів із коронавірусом, обидва показники – це максимум із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на окупаційну владу

Дослівно Крыминформ: "Попередній максимум числа летальних випадків, що неодноразово спостерігався, був зафіксований напередодні і склав 17 смертей.

Також у регіоні встановлено новий максимум за кількістю нових випадків коронавірусу. За 28 жовтня 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 693 випадки нової коронавірусної інфекції, всього виявлено 95 358 позитивних на Covid-19.

Деталі: Напередодні кримські медики підтвердили 681 випадок зараження коронавірусом.

Одужали за добу 1 216 осіб, що теж є максимумом у регіоні з початку пандемії.

З початку пандемії в Криму одужали 81 964 особи, померли – 2 962 особи.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримкоронавірусепідеміяCovid-2019
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