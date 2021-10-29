Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В окупованому Криму подвійний антирекорд Covid та рекорд одужань

П'ятниця, 29 жовтня 2021, 10:38
Фото Крыминформ

Минулої доби в окупованому Росією Криму зафіксували 693 випадки захворювання Covid-19, померли 18 пацієнтів із коронавірусом, обидва показники – це максимум із початку пандемії.

Джерело: "Крыминформ" із посиланням на окупаційну владу

Дослівно Крыминформ: "Попередній максимум числа летальних випадків, що неодноразово спостерігався, був зафіксований напередодні і склав 17 смертей.

Також у регіоні встановлено новий максимум за кількістю нових випадків коронавірусу. За 28 жовтня 2021 року на території Республіки Крим зареєстровано 693 випадки нової коронавірусної інфекції, всього виявлено 95 358 позитивних на Covid-19.

Деталі: Напередодні кримські медики підтвердили 681 випадок зараження коронавірусом.

Одужали за добу 1 216 осіб, що теж є максимумом у регіоні з початку пандемії.

З початку пандемії в Криму одужали 81 964 особи, померли – 2 962 особи.

Теми: КримкоронавірусепідеміяCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

доповненоСкороход заявляє, що Полякова вбили

На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації

Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці

Covid-реанімації Чернівців завантажені на 100%, школи і садки Буковини йдуть на дистанційку

фотоЗастосунок "Дія" змінив правила завантаження ковід-сертифіката

відео, фотоПомер ветеран Другої світової Іван Залужний, його онук загинув від рук окупантів у 2014-му

Усі новини...
Крим
В окупованому Криму фіксують нові антирекорди епідемії
Apple виправила мапу з "російським" Кримом у додатку для музикантів – посольство
В Apple Music виправили мапу з "російським" Кримом
Останні новини
21:54
У ЦВК назвали явку на виборах нардепів на Херсонщині й Черкащині
21:41
оновленоОбирати мера Харкова прийшло близько 28% виборців
21:15
Новини економіки: Газпром домовився з Молдовою, імпорт електрики з РФ та РБ відкладається
20:27
доповненоСкороход заявляє, що Полякова вбили
20:08
Маск готовий продати акції Tesla, щоб побороти голод у світі
19:37
Британія і Франція не вирішили суперечку щодо вилову риби після зустрічі Джонсона і Макрона
19:14
На порозі "червоної" зони: у Києві величезні черги до пунктів вакцинації
18:43
У Британії через зливи і повалені дерева скасовують потяги на кліматичний саміт
18:32
ООС: 8 порушень "тиші", травмовано українського воїна
18:12
Вибори на Черкащині: виборців "Слуги" відмічали, нардепи прийшли на дільниці
Усі новини...