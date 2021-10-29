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В оккупированном Крыму двойной антирекорд Covid и рекорд выздоровлений

Пятница, 29 октября 2021, 10:38
Фото Крыминформ

За прошедшие сутки в оккупированном Россией Крыму зафиксировали 693 случая заболевания Covid-19, умерли 18 пациентов с коронавирусом, оба показателя – это максимум с начала пандемии. 

Источник: "Крыминформ" со ссылкой на оккупационные власти 

Дословно Крыминформ: "Предыдущий, неоднократно наблюдавшийся максимум числа летальных случаев был зафиксирован накануне и составил 17 смертей.

Также в регионе установлен новый максимум по числу новых случаев коронавируса. За 28 октября 2021 года на территории Республики Крым зарегистрировано 693 случая новой коронавирусной инфекции, всего выявлено 95 358 положительных на Covid-19.

Детали: Накануне крымские медики подтвердили 681 случай заражения коронавирусом.

Выздоровели за сутки 1 216 человек, что тоже является максимумом в регионе с начала пандемии.

С начала пандемии в Крыму выздоровели 81 964 человека, умерли – 2 962 человека.

Темы: КрымкоронавирусэпидемияCovid-2019
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